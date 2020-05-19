Глава футбольного Спартака Леонид Федун прокомментировал свое самочувствие после того, как заболел коронавирусом. 64-летний функционер лежит в одной из столичных поликлиник с седьмого мая.

Глава футбольного "Спартака" Леонид Федун прокомментировал свое самочувствие после того, как заболел коронавирусом. 64-летний функционер лежит в одной из столичных поликлиник с седьмого мая."Как я себя чувствую? Если одной фразой, то не очень", — признался глава красно-белых порталу Чемпионат.Com.Напомним, что накануне Федун сообщал об улучшении своего состояния. Однако при этом отмечал, что ему предстоит пройти еще несколько процедур.Вскоре после заражения Федуна также стало известно и о заражениях коронавирусом нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана, ставшего первым футболистом российской премьер-лиги с COVID-19, защитника "Рубина" Константина Плиева и ряда игроков "Динамо".