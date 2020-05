Этот смартфон среднего класса получил процессор с мощным блоком для обработки ИИ-данных, дополненный щедрыми запасами оперативной и встроенной памяти. Следует особо отметить емкую батарею с быстрой зарядкой и продвинутые фото-возможности, которые приближаются к флагманским, причем для съемки селфи выделена 44-мегапиксельная камера. В числе прочих достоинств девайса – яркий AMOLED-экран, интерфейс NFC и свежий системный софт. Вести.Hi-tech отметили все плюсы и минусы Oppo Reno3

Этот смартфон среднего класса получил процессор с мощным блоком для нейросетевых вычислений, дополненный щедрыми запасами оперативной и встроенной памяти. Следует особо отметить емкую батарею с быстрой зарядкой и продвинутые фото-возможности, которые приближаются к флагманским, причем для съемки селфи выделена 44-мегапиксельная камера. В числе прочих достоинств девайса - яркий AMOLED-экран, интерфейс NFC и свежий системный софт. 33Live.RuHi-tech отметили все плюсы и минусы Oppo Reno3.В лучших традициях китайских компаний Oppo выпустила несколько вариантов смартфонов в своей серии Reno3. Так, для российских покупателей предлагают Reno3 и Reno3 Pro, причем, как выяснилось, базовая модель, что досталась нам на тест, не во всем похожа на свою китайскую тезку. Имейте это в виду, если будете заказывать Reno3, например, в нероссийском интернет-магазине.Обзор Oppo Reno3: технические характеристикиМодель: CPH2043ОС: Android 10 (Q) с оболочкой ColorOS 7Процессор: 12 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор MediaTek Helio P90 (MT6779V), 2 ядра ARM Cortex-A75 (2,2 ГГц) + 6 ядер ARM Cortex-A55 (2,0 ГГц), сопроцессор APU 2.0Графическая подсистема: PowerVR [email protected] МГцОперативная память: 8 ГБ, LPDDR4хВстроенная память: 128 ГБ UFS 2.1, выделенный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ)Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, USB Type-C (USB 2.0, OTG), NFCЭкран: емкостной, сенсорный, AMOLED, диагональ 6,4 дюйма, разрешение 2400х1080 точек (20:9), плотность пикселей на дюйм 411 ppi, Corning Gorilla Glass 5Тыловой фото-модуль: основная камера - 48 МП, (оптический размер 1/1.2 дюйма), Sony IMX586, объектив (апертура f/1.8, ЭФР 26 мм, фазовый автофокус); вспомогательная DoF-камера - 2 МП (оптический размер 1/5.0 дюйма), черно-белая, объектив (апертура f/2.4); телефото - 13 МП (оптический размер 1/3.4 дюйма), объектив (f/2.4, ЭФР 52 мм, фазовый автофокус), 2-кратный оптический зум; суперширокоугольная камера - 8 МП (оптический размер 1/4 дюйма), объектив (апертура f/2.2, ЭФР 13 мм, угол обзора 119,9 градусов), макросъемка от 2,5 см; гибридный зум 5х, цифровой зум 20х, электронная стабилизация видео Ultra Steady; 4K UHD [email protected] fps, [email protected] /60, светодиодная вспышкаФронтальная камера - 44 МП (оптический размер 1/2.65 дюйма), Samsung ISOCELL Slim GH1, объектив (апертура f/2.4, ЭФР 26 мм), видео [email protected] fpsСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE-FDD (b3,... b7, ...b20...), LTE-TDD (... b38...)Навигация: GPS/BDS/ГЛОНАСС, A-GPSСенсоры: акселерометр, гироскоп, датчики освещенности и приближения, дактилоскопический сканер (In-Display)Батарея: несъемная, 4 025 мА*ч, поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0, 20-ваттный адаптерЦвета: синий, черный, белыйГабариты: 160,2х73,3х7,9 ммВес: 170 гОбзор Oppo Reno3: дизайн, эргономикаВнешность у Reno3 оказалась вполне классической - на первый взгляд это обычный металлостеклянный "бутерброд". На самом деле, закаленное стекло закрывает только экран, а вот для задней панели обошлись глянцевым пластиком. Помимо белого окраса, для этой модели предлагают также синюю и черную (досталась нам на тест) расцветки, на которых хорошо проявляется обильный дактилоскопический материал.Габаритными размерами в плане - 160,2х73,3 мм - смартфон во многом обязан 6,4-дюймовому экрану с "кинематографическим" соотношением сторон 20:9. При толщине 7,9 мм и весе 170 г Reno3 вполне можно назвать изящным, если учесть, что емкость встроенной батареи составляет более 4 000 мА*ч. Но вот ни о какой защите корпуса от пыли или влаги не упоминается.Итак, вся лицевая панель покрыта стеклом Corning Gorilla Glass 5, на которое нанесена еще и защитная пленка с вырезом под фронтальную камеру. Декоративную решетку "разговорного" динамика поместили на стыке лицевой панели и верхнего торца.Чуть ниже ее, на каплевидной "челке" оказался объектив селфи-камеры. В нижней части экрана зарезервировано место для панели управления с виртуальными кнопками, которые можно скрыть, или вообще от них отказаться, а всю навигацию выполнять жестами. Немного выше располагается площадка оптического сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран (In-Display).На правом ребре находится акцентированная цветом кнопка включения/блокировки.На левом ребре, помимо двух кнопок для регулировки громкости, оказался еще слот с лотком, где выделены места для одновременного размещения не только обоих модулей идентификации абонента (формата nanoSIM), но еще и карты расширения памяти microSD.На нижнем торце разъем USB Type-C (USB 2.0) окружают отверстие для "разговорного" микрофона и 3.5-мм аудио-коннектор, а также декоративная решетка "мультимедийного" динамика.На верхнем торце осталось только отверстие для второго микрофона.Нижнюю часть задней панели украсили логотипом Oppo.Тыловой фото-модуль вынесли в верхнюю левую часть, где на вертикальном островном выступе собрали вместе все четыре объектива, а сбоку разместили вспышку и поясняющий текст - Hybrid Zoom.В комплекте с Reno3 идет силиконовый клип-кейс, который сразу скрывает изящные формы смартфона, но обещает хоть какую-то защиту.Обзор Oppo Reno3: экранДля экрана Reno3 остановились на AMOLED-матрице с небольшим каплевидным вырезом и стандартной частотой обновления изображения 60 Гц. У 6,4-дюймового дисплея с максимальным разрешением FHD+ (2400х1080 точек) и пропорцией сторон 20:9 плотность пикселей на дюйм составляет 411 ppi.Регулировать яркость предлагается либо вручную, либо автоматически, активируя переключатель "Авторегулировка яркости". На вкладке "Забота о зрении" интенсивность синего фильтра ("Цветовая температура экрана"), который предлагается включать в определенное время, выбирается в диапазоне "холодный-теплый". Один из эффектов отображения позволяет защищать зрение, не снижая цветности. В энергосберегающем режиме затемнения, доступного и для сторонних приложений, также предусмотрено включение вручную и по расписанию.Чтобы уменьшить мерцания экрана на низкой яркости рекомендуется активировать опцию "Без мерцания при низкой яркости для защиты глаз". Поскольку в основе технологии DC dimming лежит уменьшение напряжения питания, подаваемого на светодиоды, производитель предупреждает об увеличении зернистости изображения. После включения опции "Часы на выключенном экране" следует уточнить расписание работы режима Always On Display. Активация визуального эффекта OSIE (OPPO Screen Image Engine) делает изображение более насыщенным и контрастным, улучшая визуализацию в сторонних приложениях. На закаленное стекло Corning Gorilla Class 5 над экраном нанесена еще и защитная пленка.Обзор Oppo Reno3: камерыОдин из основных акцентов в Reno3 делается на его фото-возможностях.Для тылового фото-модуля этому смартфону определили камерный квартет, дополненный светодиодной вспышкой. Основной здесь стала камера на базе Sony IMX586, у которой широкоугольный объектив получил апертуру f/1.8 и фазовый автофокус. Как известно, для этого сенсора используется счетверенный цветной фильтр Байера, когда фотодиоды для одного цвета могут объединяться в группы по четыре, формируя 12-мегапиксельное изображение (4000х3000 точек). При хорошем освещении полное 48-мегапиксельное разрешение (8000х6000 точек) обеспечивает высокую детализацию.В размытии фона основной камере помогает вспомогательная (DoF), которая выполнена на базе 2-мегапиксельного сенсора и объектива с апертурой f/2.4. Заметим, что эта камера обходится без фильтров и дает черно-белое изображение. Суперширокоугольная камера на базе 8-мегапиксельного датчика и объектива с апертурой f/2.2 обеспечивает угол обзора почти в 120 (точнее 119,9) градусов. Коррекция искажений по краям кадра сужает обзор до 109 градусов. На эту же камеру возложены обязанности макросъемки, при этом рекомендуемая дистанция фокусировки начинается от 2,5 см. Телефото-камера с 13-мегапиксельным сенсором и объективом с апертурой f/2.4 обеспечивает 2-кратный оптический зум.Обработка изображений со всех камер позволяет получить 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой зум.Весьма продвинутый фото-модуль достался любителям селфи - его выполнили на базе 44-мегапиксельного датчика Samsung ISOCELL Slim GH1 и широкоугольного объектива c апертурой f/2.4. Стандартное разрешение фото составляет 7296х5472 точки. Как и для основной камеры в интерфейсе предусмотрен режим с нативным разрешением, здесь это 7680х5760 точек.В интерфейсе приложения "Камера" нижнюю часть видоискателя отвели для выбора одного из основных режимов, сменяемых горизонтальными свайпами - "Ночь", "Видео", "Фото" и "Портрет". В режиме "Фото" пиктограммы в верхней части экрана позволяют определиться со вспышкой, режимом HDR, насыщенностью цветов, фильтрами или переходом в настройки. Яркость изображения меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки. В настройках легко, например, выбрать соотношение сторон кадра - 4:3, 1:1, 16:9 или Full ("Во весь экран"). Кратность зумирования можно регулировать плавно до 20х включительно, или дискретно (0,6, 1х, 2х, 5х).Режим "Ночь", который за счет многокадрового шумоподавления и длинной выдержки позволяет делать качественные фото при слабом освещении, автоматически включаясь, когда освещенность падает ниже 1 люкса (показывая наилучшие результаты при освещенности 0,3-1 люкс). Кроме того, этот режим предусматривает использование штатива. Ультра темный режим доступен и для съемки селфи.Тап по пиктограмме "Еще" открывает доступ к дополнительным режимам, включая "Эксперт", "Панорама", Google Объектив и т.д. Так, в режиме "Эксперт"(Pro) предлагается ручная регулировка ISO, выдержки, баланса белого, фокусировки и ступени экспокоррекции. Напомним, что макросъемка возложена на сверхширокоугольную камеру.В режиме Ultra HD (XHD) специальный алгоритм сшивает несколько снимков воедино, причем разрешение фотографии составляет 108 МП (12 032х9024 точки), что соответствуют плакату размером 4,3х3,2 м при плотности печати 72 dpi. Этот режим рекомендуется для четкой съемки при ярком освещении.Оба фото-модуля пишут видео в FHD-разрешении [email protected] fps. Но у тылового частоту кадров для FHD можно увеличить до 60 fps, а качество улучшить до 4K UHD [email protected] fps. Совместимость при сжатии обеспечивает стандартный кодек H.264/AVC, а лучшую эффективность (уменьшение размера файла) - H.265/HEVC, при этом нужный выбирается в настройках. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC/HEVC - видео, AAC - звук).После включения стабилизации в режиме "Сверхстабильный" можно переключиться на "Сверхстабильный профессиональный" с двойной коррекцией, благодаря сверхширокоугольному объективу.Для съемки видео предлагается, например, использовать эффект боке, размывающий задний план,а также такой кинематографический прием, как изменение фокусного расстояния.Предустановленное приложение Soloop поможет редактировать снятые видеоролики. Кроме того, эта программа умеет накладывать в такт фоновую музыку, добавлять эффекты перехода, субтитры и т.п. Примеры снимков с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.Обзор Oppo Reno3: звукПроводная гарнитура, входящая в комплект с Reno3, помимо своего прямого назначения, пригодится еще в качестве коротковолновой антенны для FM-тюнера без возможности записи онлайн-трансляций. Программа "Диктофон" фиксирует беседы в файлы формата MP3, позволяя оставлять на этих звуковых треках метки по времени. Она же может записывать и телефонные вызовы. "Мультимедийный" динамик ничем особым не выделяется и звучит чисто, но предсказуемо средне. Штатное приложение "Музыка" с поддержкой темной темы умеет воспроизводить композиции высокого качества с расширением FLAC.В поддерживаемой технологии Dolby Atmos предлагается воспользоваться опциями "Динамичный", "Фильмы", "Игра" или "Музыка". При подключении проводной гарнитуры для последней из них доступны интеллектуальный или графический эквалайзер. Для трансляции аудио-сигнала в хорошем качестве среди поддерживаемых Bluetooth-кодеков стоит отметить AAC, aptX/aptX HD и LDAC.Обзор Oppo Reno3: начинка, производительность"Пламенным мотором" Reno3 стал процессор MediaTek Helio P90, выполненный по 12-нм техпроцессу FinFET+. Главной отличительной особенностью этого кристалла стал многоядерный блок обработки ИИ-данных APU 2.0, который показал результат в 1 165 GMACS (Giga Multiply-Accumulates per Second - миллиарды операций умножения с накоплением в секунду). Как отмечают в MediaTek, это на 50% лучше, чем показывают конкурирующие девайсы премиум-класса. При этом обеспечивается еще и более длительное время работы от аккумулятора.В асимметричные кластеры Helio P90 входят два процессорных ядра Cortex-A75 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, соответственно. Графические операции замыкает на себя ускоритель Imagination Technologies PowerVR GM 9446 (970 МГц), а за оптимальное распределение вычислительных нагрузок по различным ядрам отвечает фирменная технология MediaTek CorePilot. Чипом поддерживаются камеры с датчиками до 64 МП и их комбинации - до 24 МП плюс 16 МП. В числе беспроводных коммуникаций оказались LTE Cat. 12 (DL)/Cat/ 13 (UL), Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0.Тестирование Oppo Reno3. Результаты в бенчмарке AIТестирование Oppo Reno3. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Oppo Reno3. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Oppo Reno3. Результаты в бенчмарке 3DMarkОбильные запасы памяти включают 8 ГБ оперативной типа LPDDR4X и 128 ГБ встроенной типа UFS 2.1. Размер хранилища можно увеличить установкой на отдельное место в закрытом слоте карты памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ). Благодаря поддержке технологии USB-OTG, к смартфону легко подключить обычную флэшку. Заметим, что предварительно в настройках выполняется активация режима OTG, который автоматически отключается после 10 минут бездействия.Для сотовой связи 4G доступны диапазоны LTE-FDD (b3, b7 и b20), а также LTE-TDD (b38). Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 UUw), Bluetooth 5.0 и NFC.Благодаря интерфейсу NFC можно не только обмениваться данными между устройствами с помощью Android Beam, но и пользоваться преимуществами, например, бесконтактного платежного сервиса G Pay. Кроме того, через приложение "Транспортные карты Москвы" легко узнать текущий баланс карты "Тройка".Для определения местоположения задействуются спутниковые группировки GPS, BDS и ГЛОНАСС. Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям в наличии режим A-GPS.Обзор Oppo Reno3: автономностьВ Reno3 установлена батарея повышенной емкости на 4 025 мА*ч. Быстрое заполнение аккумулятора гарантирует проприетарная зарядка VOOC 3.0, причем 20-ваттный адаптер (5 В/4 А) вместе со специальным кабелем (с зеленым пластиковым изолятором) входят в комплект. За полчаса батарея заполняется примерно наполовину, а "под горлышко" - за час с небольшим (по официальным данным за 73 минуты).Воспроизведение набора тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 7,3% (тест в течение 6 часов). Результат неплохой, но не рекордный.В разделе "Аккумулятор (Батарея)" предлагается воспользоваться советами по оптимизации энергосбережения, а также определиться с подходящим режимом работы - "Высокая производительность", "Умный режим повышенной производительности" (по умолчанию) или "Без повышенной производительности". На соответствующей вкладке задаются параметры режима энергосбережения, который может активироваться прямо с панели быстрых переключателей.Обзор Oppo Reno3: особенности программного обеспеченияСмартфон Reno3 работает под управлением операционной системы Android 10, интерфейс которой заменяет фирменная оболочка ColorOS 7. Центр уведомлений совмещен у нее с панелью быстрых переключателей, где находится ползунок регулировки яркости, доступ к которым осуществляется с помощью свайпа от верхнего края экрана. Говорят, что режимы затемнения и заботы о зрении этого лончера вкупе могут экономить до 38% заряда аккумулятора.Карточки в списке запущенных приложений располагаются в один ряд с возможностью горизонтальной прокрутки. Одна программа удаляется из памяти смахиванием ее карточки вверх. А вот для одновременного закрытия всех приложений служит пиктограмма "Удалить" в нижней части экрана. Чтобы отобразить общий и доступный объемы оперативной памяти, следует активировать соответствующую опцию в "Дополнительных настройках" в "Диспетчере недавних задач". В разделе "Начальный экран и обои" предлагается задать стиль для значков приложений. Здесь же, на вкладке "Режим главного экрана", помимо упрощенного, предусмотрен стандартный режим (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и режим "ящика" с отдельным меню (экраном) приложений.В разделе "Удобство" собраны инструменты, облегчающие управление смартфоном. Так, "Удобная кнопка" предлагает управление жестами или через специальное меню. На вкладке "Кнопки навигации" выбирается способ навигации - с помощью жестов или виртуальных кнопок. В свою очередь боковая смарт-панель, для которой можно задать прозрачность и положение, предназначена для быстрого доступа к инструментам и выбранным приложениям.С помощью дактилоскопического сканера с оптическим датчиком, встроенным в экран, можно сохранить папиллярные узоры с пяти пальцев. В настройках предлагается выбрать стиль анимации контактной площадки, которую можно высвечивать на выключенном экране. Площадка сканирования располагается довольно низко, поэтому использовать палец руки, удерживающей смартфон, не очень удобно. Производитель уверят, что на разблокировку тратится не более 0,34 секунды.Распознавание лица с помощью фронтальной камеры даже при плохой освещенности зарекомендовало себя с самой лучшей стороны. Для разблокировки экрана стоит заранее отметить опцию "Автоматическая разблокировка". Как и отпечатки пальцев, полученную биометрическую информацию можно использовать для защиты приложений и доступа к личному сейфу. Данный метод показался более удобным и надежным, нежели использование подэкранного дактилоскопического сканера.TWS-наушники Oppo Enco Free: в узнаваемом стилеВ этом году компания Oppo представила российским потребителям свой первый опыт в области беспроводных гарнитур - TWS-наушники Enco Free. Девайс получился выдающийся как по дизайну, так и по характеристикам.Oppo Enco Free: технические характеристикиМодель: ETI02 (наушники), ETI03 (чехол с беспроводной зарядкой)Тип наушников: вкладыши (earbuds)Подключение: полностью беспроводные (TWS)Тип излучателя: динамический, 13,4 ммЧастотный диапазон: 16 Гц - 20 кГцИнтерфейс: Bluetooth 5.0 (SBC, AAC), радиус 10 мЕмкость литий-ионных батарей: 31 мА*ч (наушники), 410 мА*ч (зарядный чехол)Интерфейс для проводной зарядки: USB Type-C (5 В/1 А)Время зарядки: 110 минут - для чехла-аккумулятора, 70 минут - для наушниковВремя работы музыка/разговоры (на 50% громкости): 5 ч/3 ч (без использования чехла), 25 ч/12 ч (с использованием зарядного чехла)Защита от воды (наушников): IPX4Вес: 48,2 г (всего устройства), 4,6 г (наушников)Цвет: черный, белыйДля Enco Free предлагается только два классических окраса - черный и белый. По габаритным размерам и весу этот аксессуар практически не выделяется среди своих "одноклассников". В комплекте предусмотрено три вида силиконовых амбушюр (S, M и L), а сертификация IPX4 гарантирует защиту от брызг с любого направления.На зарядном чехле с аккумулятором размещается разъем USB Type-C для проводной зарядки, светодиодный индикатор, а также механическая кнопка для связывания по интерфейсу Bluetooth 5. Емкость встроенного в зарядный чехол аккумулятора составляет 410 мА*ч, а у батарей в каждом наушнике - 31 мА*ч. Для проводной зарядки гаджета через разъем USB Type-C рекомендуется 5-ваттный адаптер (5 В, 1 А). В этом случае процесс заполнения полностью разряженного аккумулятора в кейсе займет 110 минут или 70 минут для батарей наушников.На 50% уровне громкости воспроизведение музыки от одного заряда продлится до 5 часов. При этом залитый "под горлышко" аккумулятор в кейсе сможет зарядить наушники ещё четыре раза, так что общая автономность увеличится до 25 часов. А вот для телефонных бесед, когда производитель обещает активное шумоподавление (ведь в каждый наушник встроено по два микрофона), время работы составит 3 и 12 часов, соответственно.После первого связывания Enco Free надо всего лишь открыть крышку зарядного кейса, чтобы снова соединиться со смартфоном. Из Bluetooth-кодеков здесь предлагаются только AAC и SBC. Передача звука синхронно идет на каждый наушник по отдельности. Для управления гарнитурой используются жесты, для которых на наушниках предусмотрены сенсорные панели. По умолчанию, для смены трека нужно провести пальцем по правому наушнику вниз или вверх, а для уменьшения/увеличения громкости по левому. Кстати, запас по громкости приличный. Двойное касание панели любого наушника останавливает песню или отвечает на вызов. В фирменном интернет-магазине, на момент тестирования, Enco Free предлагали по цене 10 990 рублей.Обзор Oppo Reno3: покупка, выводыСмартфон Oppo Reno3 претендует на звание крепкого середнячка, который получил процессор с мощным блоком для обработки ИИ-данных, дополненный щедрыми запасами оперативной и встроенной памяти. Кроме того, следует особо отметить емкую батарею с быстрой зарядкой и продвинутые фото-возможности, которые приближаются к флагманским, причем для съемки селфи выделена 44-мегапиксельная камера. К прочим достоинствам девайса можно отнести яркий AMOLED-экран, интерфейс NFC и свежий системный софт.Наличие маркого пластикового корпуса и нерасторопного дактилоскопического сканера под экраном усугубляет не слишком привлекательная цена на старте продаж. На момент тестирования в фирменном интернет-магазине Oppo за Reno3 просили 29 990 рублей.За такие же деньги в крупных розничных сетях на момент публикации обзора можно купить, например, Huawei Honor 20 Pro (наш обзор здесь) в конфигурации 8 ГБ/256 ГБ с 6,26-дюймовым IPS-экраном или Samsung Galaxy A71 (наш обзор здесь) в конфигурации 6 ГБ/128 ГБ с огромным 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus. Заметим, что по обычным процессорным бенчмаркам у соперников есть солидная фора по мощности, да и квартеты тыловых камер у них весьма конкурентные, причем у Galaxy A71 основная камера получила даже 64-мегапиксельный сенсор. К тому же, по энерговооруженности оппоненты выглядят очень неплохо, здесь опять же отличилась "галактика" с батареей на 4 500 мА*ч и 25-ваттной зарядкой, а вот Honor 20 Pro в свою очередь обещает за полчаса с помощью 22,5-ваттного адаптера заполнить имеющуюся емкость в 4 000 мА*ч примерно наполовину. Но вот там, где задействуется мощь нового ИИ-модуля в процессоре, например, при распознавании лица, Reno3, кажется, выглядит все-таки более привлекательно.Итоги обзора Oppo Reno3Плюсы:Процессор с мощным ИИ-модулемПродвинутые фото-возможности тыловых камер44-мегапиксельная камера для селфиМного памятиЕмкая батарея с быстрой зарядкойЯркий AMOLED-экран с каплевидной "челкой"Поддержка интерфейса NFCСвежий системный софтМинусы:Уступает в производительности конкурентам с аналогичными ценникамиНе самый удобный дактилоскопический сканер под экраномМаркий пластиковый корпус