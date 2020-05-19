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<a href="https://33live.ru/novosti/19-05-2020-obzor-smartfona-oppo-reno3-uluchshennyj-intellekt-i-foto-ambicii.html" target="_blank">Обзор смартфона Oppo Reno3: улучшенный интеллект и фото-амбиции</a> - Этот смартфон среднего класса получил процессор с мощным блоком для обработки ИИ-данных, дополненный щедрыми запасами оперативной и встроенной памяти. Следует особо отметить емкую батарею с быстрой зарядкой и продвинутые фото-возможности, которые приближаются к флагманским, причем для съемки селфи выделена 44-мегапиксельная камера. В числе прочих достоинств девайса – яркий AMOLED-экран, интерфейс NFC и свежий системный софт. Вести.Hi-tech отметили все плюсы и минусы Oppo Reno3