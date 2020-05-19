На заправке пассажир такси открыл переднюю дверь машины и открыто похитил из салона денежные средства и мобильный телефон водителя...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 25-летнего подозреваемого в ограблении водителя такси.В полицию обратился 29-летний мужчина, работающий водителем такси. По его словам, он принял заказ и забрал двух незнакомцев на Волгоградском проспекте. По пути следования пассажиры поменяли маршрут, однако, не доехав до места, попросили остановить автомобиль на заправке, после чего водитель напомнил им об оплате. Один из клиентов вышел, открыл переднюю дверь машины и открыто похитил из салона денежные средства, находившиеся в подлокотнике, и мобильный телефон потерпевшего. Затем мужчины скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил более 20 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Первомайской улице задержали одного из подозреваемых – 25-летнего приезжего. Похищенным он успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможного соучастника данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18