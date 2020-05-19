Видеорегистратор запечатлел впечатляющую аварию в Петербурге: после столкновения с другой машиной легковой автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение, перевернулся через крышу и приземлился на колеса.

Очевидец опубликовал видеозапись, зафиксировавшую момент впечатляющей аварии, произошедшей в минувший понедельник, 18 мая ,на пересечении Светлановского и Северного проспектов в Санкт-Петербурге.На кадрах видно, что водитель легковушки Hyundai попытался перестроиться в крайний левый ряд, однако маневр привел к тому, что в него врезался автомобили Audi.После удара Hyundai вылетел с дорогу, пробил ограждение, перевернулся и приземлился на колеса.Сведений о характере и степени тяжести травм, полученных участниками ДТП, не поступало.