Омский регион сегодня начали приводить в порядок после нашествия стихии. Мощный ураган задел север области. Стихия обрушилась на Знаменский и Тарский районы. В прошедшие выходные здесь бушевал сильный ветер и дождь.

Омский регион сегодня начали приводить в порядок после нашествия стихии. Мощный ураган задел север области. Стихия обрушилась на Знаменский и Тарский районы. В прошедшие выходные здесь бушевал сильный ветер и дождь.Как сообщили ГТРК "Иртыш" в единой диспетчерской службе, без света остались несколько домов и административных помещений в микрорайоне Городок Нефтяников в Омске. А в микрорайоне ”Серебряный берег” ветер вырвал металлический забор, который пролетел над припаркованными машинами. К счастью, они остались целы. Автомобили пострадали на улице Волкова — вырванное с корнем дерево обрушилось на них и частично на детскую площадку.Сильный ливень привел к затоплению домов. Так, на проспекте Менделеева залило целый подъезд многоквартирного дома.В региональном МЧС предупреждают, что сегодня возможно повторение стихии. Жителей просят быть предельно внимательными и по возможности оставаться дома.