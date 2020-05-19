Подразделение саперов Южного военного округа в 2020 году очистило от взрывоопасных предметов свыше 330 гектаров земли в Республике Чечня. Таким образом они выполнили годовой план на 35%.

Подразделение саперов Южного военного округа в 2020 году очистило от взрывоопасных предметов свыше 330 гектаров земли в Республике Чечня. Таким образом они выполнили годовой план на 35%, сообщает Министерство обороны РФ.Военные уточняют, что начали работать 1 апреля: очищают сельскохозяйственные земли и лесные угодья в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах. Всего саперы нашли более 20 взрывоопасных предметов. В основном это снаряды калибром от 30 до 150 миллиметров.Все военнослужащие носят саперные костюмы "Сокол", которые обеспечивают круговую защиту человека от осколков снарядов. Кроме того, они применяют инженерные машины разграничения ИМР-2, миноискатели "Коршун" и ППО-2И.Напомним, работы по очистке территории Чечни начались в 2012 году. С тех пор военные обнаружили и уничтожили свыше 37 тысяч неразорвавшихся боеприпасов и самодельных бомб. Изначально Минобороны РФ планировало обезопасить 16 тысяч гектаров земли. Однако на данный момент военные сделали пригодными для использования уже 20 тысяч гектаров.