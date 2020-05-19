Подразделение саперов Южного военного округа в 2020 году очистило от взрывоопасных предметов свыше 330 гектаров земли в Республике Чечня. Таким образом они выполнили годовой план на 35%.
Подразделение саперов Южного военного округа в 2020 году очистило от взрывоопасных предметов свыше 330 гектаров земли в Республике Чечня. Таким образом они выполнили годовой план на 35%, сообщает Министерство обороны РФ.
Военные уточняют, что начали работать 1 апреля: очищают сельскохозяйственные земли и лесные угодья в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах. Всего саперы нашли более 20 взрывоопасных предметов. В основном это снаряды калибром от 30 до 150 миллиметров.
Все военнослужащие носят саперные костюмы "Сокол", которые обеспечивают круговую защиту человека от осколков снарядов. Кроме того, они применяют инженерные машины разграничения ИМР-2, миноискатели "Коршун" и ППО-2И.
Напомним, работы по очистке территории Чечни начались в 2012 году. С тех пор военные обнаружили и уничтожили свыше 37 тысяч неразорвавшихся боеприпасов и самодельных бомб. Изначально Минобороны РФ планировало обезопасить 16 тысяч гектаров земли. Однако на данный момент военные сделали пригодными для использования уже 20 тысяч гектаров.