На Зелёном континенте палеонтологи обнаружили останки удивительного существа. Это динозавр, который в детстве охотился на добычу, а в зрелом возрасте переходил на вегетарианскую диету. И это не единственная странность находки.

На Зелёном континенте палеонтологи обнаружили останки удивительного существа. Это динозавр, который в детстве охотился на добычу, а в зрелом возрасте переходил на вегетарианскую диету. И это не единственная странность находки.Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Gondwana Research.Сначала всеядные, потом нетШейный позвонок, обнаруженный в 2015 году в австралийском штате Виктория, сначала был идентифицирован как принадлежащий птерозавру. Однако, пытаясь выяснить, к какому именно виду летающих рептилий относится находка, эксперты пришли к заключению, что ни к какому вообще. Кость, по новому заключению специалистов, принадлежала ранее неизвестному виду динозавров из группы элафрозавринов (Elaphrosaurinae). Возможно, он относится к роду элафрозавров, давшему название всей группе.Это были весьма примечательные создания."У элафрозавров были длинные шеи, толстые передние конечности с маленькими кистями и относительно стройные тела", — рассказывает первый автор статьи Стивен Поропэт (Stephen Poropat) из Суинбернского технологического университета.Эти рептилии относились к группе тераподов — хищных двуногих ящеров, ярким представителем которой был знаменитый тираннозавр. Однако их трудно было назвать беспощадными охотниками."Несколько известных черепов элафрозавров показывают, что у детёнышей были зубы, но взрослые теряли зубы и заменяли их роговым клювом. Мы пока не знаем, верно ли это для элафрозавра из Виктории, но мы можем узнать, если когда-нибудь найдём его череп", — говорит Поропэт.Как уточняют исследователи, юные элафрозавры могли охотиться на мелкую добычу, а также питаться насекомыми и фруктами. С возрастом они полностью переходили на растительную диету.Шейный позвонок, по которому идентифицировали элафрозаврина.Фото Stephen Poropat/Museums Victoria.Странный по многим причинамОкаменелость стала настоящей находкой не только в прямом, но и в переносном смысле. И на то есть несколько причин.Во-первых, это попросту первые кости элафрозаврина, найденные в Австралии. Все остальные обнаружены в Африке и Азии, и ещё один вид — в Аргентине.Во-вторых, очень необычен возраст ископаемого. Ему 110 миллионов лет. Это всего лишь второй настолько молодой экземпляр динозавра из этой группы. Конкуренцию ему составляет лишь аргентинский вид Huinculsaurus montesi. Все прочие элафрозаврины куда древнее. Им 160-145 миллионов лет, то есть они жили не в меловом, а в предыдущем (юрском) периоде.К слову, 110 миллионов лет назад Австралия находилась на широте в 76 градусов. Даже Новая Земля в Северном полушарии лежит в более низких широтах. Это означает, что динозавр был приспособлен к местному климату, который, впрочем, мог быть довольно мягким.Исследователи отмечают, что австралийский элафрозаврин был довольно миниатюрным для своей группы. Судя по размеру позвонка, животное достигало только двух метров в длину.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как хищные динозавры превратились в странных насекомоядных существ. Писали мы и о невероятном "безумном звере" родом с суперконтинента Гондваны.