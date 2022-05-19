Пьяные гастроли в Юрьеве-Польском. По словам зрителей, в районном центре культуры и досуга заезжие...

Пьяные гастроли в Юрьеве-Польском. По словам зрителей, в районном центре культуры и досуга заезжие артисты изрядно "приняли на грудь" и сорвали детское представление.Видео разлетелось по владимирским пабликам. По словам зрителей, это было выступление труппы ростовых кукол из Выборга. Как отмечают родители детей, "смешно им явно не было". К примеру, крокодил Гена и Чебурашка плохо стояли на ногах, а их речь была невнятной. Как сообщили "Вестям" в пресс-службе регионального УМВД, факт задокументирован. В ДК выезжали полицейские - по вызову о нарушении общественного порядка. На троих артистов составлены протоколы об административном правонарушении.