Ветеран вспомнил военные годы, а также поделился с сотрудниками УВД ценным опытом службы в органах внутренних дел...

Сотрудники Северо-Восточного округа навестили ветерана Великой Отечественной войны в Клиническом госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».Труженику тыла без малого 90 лет, но он не поддается возрасту и с блеском в глазах рассказывает о своей службе. Дмитрий Баринов посвятил жизнь работе в органах внутренних дел, служил в должности начальника отдела профилактической службы УВД Кировского райисполкома г. Москвы в звании подполковник милиции.Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Ветеран вспомнил военные годы, а также поделился с сотрудниками УВД ценным опытом службы в органах внутренних дел. Несмотря на возраст Дмитрий Петрович любит гулять по Москве и заново открывать ее для себя.Сотрудники поблагодарили ветерана за совершенные подвиги и пожелали ему крепкого здоровья. Дмитрий Петрович, в свою очередь, выразил искреннюю благодарность за проявленные внимание и заботу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29