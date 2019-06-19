ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Антонюк Виктории Олеговны...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Антонюк Виктории Олеговны, 10.11.1982 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 06 января 2019 года.Приметы: На вид 30-40 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черные, средней длины, глаза серые, нос прямой, губы средней полноты.Особые приметы: косоглазие левого глаза (носит очки), в области живота послеоперационный рубец от «кесарева сечения».Одежда: шапка черного цвета, куртка темно-зеленого цвета, темные джинсы, ботинки белого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29