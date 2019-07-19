Во время досмотра транспортного средства был обнаружен и изъят пакет со спрессованным веществом растительного происхождения...

Сотрудники ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР ОМВД России по району Арбат в ходе проведения обыска в рамках ранее возбужденного уголовного дела изъяли крупную партию наркотических средств.Как сообщалось ранее, в ходе патрулирования территории сотрудники полиции остановили на Смоленской площади автомобиль, в котором находился неизвестный мужчина. Во время досмотра транспортного средства был обнаружен и изъят пакет со спрессованным веществом растительного происхождения в виде плитки, общей массой около 100 граммов, а также три пакета с веществом массой около 4 граммов. Согласно справке об исследовании вещество растительного происхождения в виде плитки является наркотическим средством – гашишем, вещество, находящееся в трех пакетах, содержит наркотическое средство – мефедрон.Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 33-летнего жителя столицы.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 228.1 УК РФ.В дальнейшем сотрудники полиции в ходе проведения обыска на улице Олеко Дундича, в гаражном боксе, принадлежащем задержанному мужчине, обнаружили и изъяли:- вещество массой свыше 180 граммов, которое, согласно заключению эксперта, содержит в своем составе наркотическое средство – метадон;- вещество массой свыше 1 700 граммов, содержащее наркотическое средство мефедрон;- вещество массой свыше 200 граммов, содержащее психотропное вещество амфетамин;- 73 таблетки МДМА общей массой свыше 27 граммов;- свыше 850 граммов марихуаны.По данному факту Следственным отделом ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60