Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в аэропорту Шереметьево. Лайнер авиакомпании NordWind не смог вылететь в Ереван из-за сигнала о задымлении на борту.

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в аэропорту Шереметьево. Лайнер авиакомпании NordWind не смог вылететь в Ереван из-за сигнала о задымлении на борту.Командиру воздушного судна пришлось прервать взлет. На борту в тот момент находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Их эвакуировали по надувным трапам. Во время спуска несколько человек получили незначительные травмы. У большинства — ссадины и ушибы, двоих госпитализировали.Сейчас перевозчик готовит резервный борт для отправки пассажиров в Ереван. В ближайшее время лайнер вылетит, передает телеканал "Россия 24". Но, по данным СМИ, 28 из эвакуированных пассажиров уже отказались лететь.