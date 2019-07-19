Инна Чурикова упала в самом конце спектакля, когда на сцене было темно, сообщил Марк Варшавер, директор театра Ленком, в котором работает актриса. Сейчас Чурикова находится в хирургической реанимации. Состояние артистки тяжелое.

Инна Чурикова упала в самом конце спектакля, когда на сцене было темно, сообщил Марк Варшавер, директор театра "Ленком", в котором работает актриса.Сейчас Чурикова находится в хирургической реанимации. Состояние артистки тяжелое, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.Напомним, Инне Чуриковой стало плохо во время спектакля в театре "Русская песня". Очевидцы рассказывают, что она упала со сцены. Зрители помогли ей подняться и вернуться на помост, однако за кулисы актрису пришлось нести уже на руках.Выдающаяся российская актриса Инна Чурикова известна зрителям по таким фильмам, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман" и "Ширли-Мырли".