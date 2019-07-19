Международная федерация футбола была крайне озабочена проблемой того, что в Иране женщинам запрещено смотреть футбол. Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к иранским властям со специальным письмом на эту тему, и ответ был получен: женщинам разрешат смотреть матчи отбора World Cup-2022.

Международная федерация футбола была крайне озабочена проблемой того, что в Иране женщинам запрещено смотреть футбол. Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к иранским властям со специальным письмом на эту тему, и ответ был получен: женщинам разрешат смотреть матчи отбора World Cup-2022.ФИФА официально подтвердила, что на послание Инфантино получен положительный ответ от главы федерации футбола Ирана Мехди Таджа, сообщает Punch.Com. Однако в Иране решение общественной организации, которой является федерация футбола, требует подтверждения на уровне правительства страны.Представительницам слабого пола запрещено посещать стадионы в Иране с 1981 года, после Исламской революции 1979 года. В истории футбола было несколько случаев, когда женщины для просмотра футбола переодевались мужчинами.