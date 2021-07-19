Действия обвиняемой переквалифицированы в связи со смертью двух пострадавших детей...

Как сообщалось ранее, 16 июля в 12:58 у дома 5 по улице Авиаторов водитель автомобиля «Мазда» совершила наезд на троих малолетних детей.Установлено, что двое взрослых граждан с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них совершила наезд водитель автомобиля «Мазда».Пострадавшие дети были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии двое из них скончались.Следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.Подозреваемой предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время действия обвиняемой переквалифицированы на ч. 5 ст. 264 УК РФ в связи со смертью двух пострадавших детей.Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.Следствие обратилось в Тверской районный суд г. Москвы с ходатайством об изменении в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу.Расследование продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53