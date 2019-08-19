Эксперты и следователи изучают обстоятельства аварии с туристическим автобусом, которая накануне произошла на шоссе Энтузиастов. На оживленном перекрестке автобус, в котором ехали иностранцы, налетел на столб. Пострадали 29 человек, госпитализированы 19, в том числе, двое детей.

Эксперты и следователи изучают обстоятельства аварии с туристическим автобусом, которая накануне произошла на шоссе Энтузиастов. На оживленном перекрестке автобус, в котором ехали иностранцы, налетел на столб. Пострадали 29 человек, госпитализированы 19, в том числе, двое детей.Грохот из-за аварии на шоссе Энтузиастов был слышен издалека — автобус на полном ходу влетел в столб. На обочину высыпали десятки людей, все в состоянии стресса. Автобус вез туристов из Китая. Тут же появились первые бригады скорой помощи. В результате ДТП пострадали 29 человек: 19 туристов увезли в больницу, остальным помощь оказали на месте.- Ушибы небольшие.- То есть, тяжелых пострадавших не видели?- Тяжелых не было.- Пострадавшие шли сами?- Да, они сами ходили.Виновника аварии в этот момент уже опрашивали инспекторы ГИБДД. Водитель автобуса, за которым (это тут же установили по электронной базе) числятся десятки нарушений, пытался доказать, что он ни в чем не виноват.Поначалу водитель уверял, что его якобы подрезали. Но позже признался, что просто отвлекся и потом, чтобы уйти от столкновения с машинами, остановившимися на светофоре, резко вывернул руль вправо.На записи камеры наблюдения отчетливо видно, что вовремя затормозить, как это сделали остальные участники движения, водителю автобуса никто не мешал. Однако тот немедленно придумал новую версию случившегося и подробно рассказал историю о том, что еще до того, как его автобус подъехал к перекрестку, перед ним слишком резко затормозил другой автомобиль."Отвлекло то, что там раньше "Мерседес" тормозил-тормозил передо мной. И он ушел направо потом. И я просто отвлекся от дороги", — рассказал водитель."Водитель, управляя экскурсионным автобусом, совершил наезд на мачту городского освещения", — сообщил Артем Семенов, инспектор управления ГИБДД Москвы.В экстренном режиме аварийным бригадам пришлось восстанавливать линии и опоры, а инспекторам в течении нескольких часов вручную регулировать движение на оживленном перекрестке. В крупном ДТП, к счастью, погибших нет. Полную картину аварии установят эксперты и следователи.