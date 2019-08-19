В центральном матче шестого тура российской премьер-лиги московский Спартак на поле домашней Открытие Арены сыграет со столичным ЦСКА. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В центральном матче шестого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграет со столичным ЦСКА. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.Армейцы после пяти матчей чемпионата России с десятью очками занимают пятое место в турнирной таблице, а "красно-белые" расположились на восьмой строчке, имея в активе на два очка меньше."Не сомневаюсь, что получится яркое зрелище. Во время матча с "Динамо" я уже узнал, что такое московское дерби, – заявил новичок "Спартака" Андре Шюррле. – Поддержка была потрясающая: огромный баннер, пение. А теперь людей на стадионе будет еще больше, свободных мест не останется. Для фанатов эти игры — главные в сезоне, они будут гнать нас вперед с особой страстью, а мы обязаны сделать все, чтобы не подвести их".В текущем сезоне РПЛ обе команды потерпели по одному поражению: подопечные Олега Кононова 27 июля на выезде проиграли "Тамбову" (0:2), а команда Виктора Гончаренко на старте сезона в Самаре не смогла справиться с местными "Крыльями Советов" (0:2)."Спартак" подходит к столичному дерби с тремя победами кряду: дважды был обыгран "Тун" (3:2, 2:1) в Лиге Европы, а также взят верх над "Ахматом" (3:1) в РПЛ. ЦСКА же в прошлом матче не смог обыграть "Сочи" (0:0), а до этого добился трех побед с минимальной разницей в счете: над "Оренбургом" (2:1), "Локомотивом" (1:0) и "Рубином" (1:0)."Работаю с общей группой, в плане здоровья, в принципе, ничего не беспокоит – рассказал в интервью клубной пресс-службе нападающий ЦСКА Федор Чалов, участие в игре которого было под вопросом из-за перелома носа. – Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой – значит, не сказать ничего. Думаю, к матчу мы подойдем в хорошей форме".Предстоящая игра между "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится в понедельник, 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени, будет 57-й в рамках чемпионата России, разница мячей в противостоянии – 75:74 в пользу армейцев.