Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции. Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры пройдут в Брегансоне на юге Франции, где находится летняя резиденция Эммануэля Макрона.

Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции. Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры пройдут в Брегансоне на юге Франции, где находится летняя резиденция Эммануэля Макрона.Владимир Путин прибудет с рабочим визитом по приглашению французского коллеги. Сообщается, что говорить будут и об отношениях Москвы и Парижа в политике, экономике и культурно-гуманитарной сфере.По словам помощника президента Юрия Ушакова, французская сторона предлагает начать программу мероприятий со встречи с прессой, а далее продолжить общение в составе небольших делегаций. Но основной обмен лидеров мнениями пройдёт в формате "тет-а-тет", сообщает телеканал "Россия 24".