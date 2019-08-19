Визит организовал Общественный совет при Федеральной службе исполнения наказаний

Визит организовал Общественный совет при Федеральной службе исполнения наказанийВ ИК-2 в Покрове прошел концерт участницы шоу «Голос» Иделии Мухаметзяновой. Визит организовал Общественный совет при Федеральной службе исполнения наказаний. Члены совета часто привлекают в воспитательный процесс с заключенными деятелей культуры и искусства.Учреждение посетили зам председателя Совета Виктор Кохтачев и президент фонда «Честь и свобода» Сергей Смаглий. Их сопровождали председатель регионального общественного совета при УФСИН России Вячеслав Куликов, начальник отдела по воспитательной и соцработы с осужденными УФСИН Дмитрий Нарышкин и руководство колонии. Они сделали обход колонии, проверили условия содержания заключенных и побеседовали с ними.А Иделия исполнила русские народные песни, попурри из известных песен советских времен и лирические композиции собственного сочинения.Певицу поблагодарил врио начальника колонии Александр Муханов, подарив ей цветы и картину, выполненную руками осужденных.