Злоумышленник предложил мужчине услуги по предоставлению сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также QR-кодов...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержан подозреваемый в мошенничестве.Установлено, что неизвестный в помещении пиццерии в городе Зеленограде представился сотрудником медицинского учреждения и за денежное вознаграждение предложил потерпевшему, который работает в службе доставки, услуги по предоставлению сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также QR-кодов, необходимых для посещения ряда организаций в период ограничительных мер. Данную услугу злоумышленник оценил в 4 тысячи рублей. Заявитель передал мужчине деньги, однако после этого мужчина скрылся и перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего ранее судимого жителя Зеленограда.Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31