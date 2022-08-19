Накануне во Владимирскую область прибыл поезд с детьми из Донецкой народной республики. 477...

Накануне во Владимирскую область прибыл поезд с детьми из Донецкой народной республики. 477 школьников отдохнут в 3 загородных лагерях нашего региона – в «Олимпе» и «Тонусе» в Собинском районе и в «Солнечном» в Ковровском районе.«У нас ребята смогут отдохнуть и оздоровиться, для них подготовлена культурная программа, которая в том числе включает встречи с известными владимирцами», – сообщила заместитель директора Департамента образования Елена Янина.Кроме того, дети из ДНР познакомятся с историей России, в частности примут участие в праздновании Дня государственного флага Российской Федерации, сообщила пресс-служба обладминистрации.Смена продлится до 28 августа.Фото пресс-служба обладминистрации.