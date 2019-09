В собственном доме в Калифорнии найдено тело 43-летней известной модели и актрисы фильмов для взрослых Джессики Джеймс. Медики констатировали смерть от остановки сердца, но точная причина пока не названа. До того, как начать сниматься в клубничке, Джессика работала учительницей средних классов.

Друг актрисы фильмов для взрослых и модели Джессики Джеймс был обеспокоен тем, что та долго не выходит на связь. Он приехал в ее дом в долине Сан-Фернандо (Калифорния) и обнаружил Джессику мертвой.Прибывшие по вызову медики констатировали смерть от остановки сердца, хотя точная причина пока не названа. Известно лишь, что 43-летняя актриса страдала от судорог: в ее доме были найдены соответствующие рецептурные препараты, сообщает TMZ.Adult film star Jessica Jaymes has passed away at the age of 43. https://t.co/OERDZ5jfdn— Twitter Moments (@TwitterMoments) 18 сентября 2019 г.Джеймс родилась на Аляске. После окончания колледжа работала учительницей средних классов, а в начале 2000-х стала сниматься в фильмах для взрослых: сначала – в эротике, а затем и в тех, которые "погорячее".В обычных фильмах она тоже появлялась, но в своем же амплуа, пишет "РГ".