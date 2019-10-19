Зачем во Владимире белят деревья? Такой вопрос задал Аркадий Гершман, московский урбанист, гость урбанистического форума Владимир будущего

Такой вопрос задал Аркадий Гершман, московский урбанист, гость урбанистического форума "Владимир будущего"Мнения разделились... Одни называют это своеобразным ШАРМОМ со времен Советского Союза, а другие негодуют- побелка стоит денег, а пользы от этого никакой. Так ли это? Вот, что говорят об этом специалисты:Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации г. Владимира: "Больше факторов за побелку деревьев. Это предохраняет, закрывает поры, предохраняет дерево от гнили, предохраняет от насекомых и способствует тому, что дерево не промерзает. Единственное что, это не надо делать с молодыми, только что посаженными деревьями, потому что это мешает их жизнедеятельности. А так, в принципе, это больше пользы приносит. Причем, белят не просто известкой, а специальным раствором, который помогает даже залечивать раны дереву."Владимир борется за каждое дерево. Недавно в отдел по охране окружающей среды обратились жители дома 16б по лице Сурикова. Во время строительных работ взрослое дерево на придомовой территории задели ковшом экскаватора. Урон виден невооруженным взглядом, жители думали, дерево не спасти. Но отдел по охране окружающей среды нашел специалистов, которые смогли сохранить дерево, обработав специальным раствором. Сейчас зеленым насаждениям ничего не угрожает.Мы хотим спросить вас, нужно ли белить деревья? Этот вопрос для вас сегодня в нашем Да или нет? - голосуйте.