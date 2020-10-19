В квартире задержанного обнаружено и изъято около 2 тысяч боеприпасов различного калибра, банки с серым порошкообразным веществом, а также 7 предметов конструктивно схожих с оружием...

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из ЦПЭ УВД по Северо-Западному административному округу во взаимодействии с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.При отработке оперативной информации о незаконной мастерской по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов сотрудниками полиции был задержан 63-летний житель столицы.При обследовании квартиры задержанного, расположенной в одном из домов на Воротынской улице, полицейские обнаружили и изъяли около 2 тысяч боеприпасов различного калибра, жестяные банки с серым порошкообразным веществом, а также 7 предметов конструктивно схожих с оружием короткоствольного и длинноствольного типа, три из которых он хранил без соответствующего разрешения.Согласно экспертному заключению, один из изъятых пистолетов относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию промышленного изготовления и пригоден к стрельбе. Остальные предметы, обнаруженные у мужчины, в настоящее время направлены на судебную баллистическую экспертизу.Дознанием ОМВД России по району Куркино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56