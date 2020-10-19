В результате досмотра полицейские обнаружили в рюкзаке девушки два свертка с веществом неизвестного происхождения, ножницы и весы...

«Полицейские ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 25-летнюю подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Во время несения службы инспекторами ДПС на Рязанском проспекте был остановлен автомобиль «Митсубиси» под управлением 41-летнего мужчины. В беседе с полицейскими водитель пояснил, что салоне транспортного средства находится знакомая его подруги. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что пассажирка автомобиля заметно нервничала, вследствие чего было принято решение досмотреть ее. В результате в рюкзаке девушки были обнаружены два свертка с веществом неизвестного происхождения, ножницы и весы. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – производным 2-(1-Бутил-1H-индазол-3-карбоксамидо) уксусной кислоты, общей массой около 1 килограмма. Также полицейскими был обнаружен и изъят пакет из полимерного материала, внутри которого находились 50 свертков с камневидным веществом, которое направлено на исследование в рамках возбужденного уголовного дела.Установлено, что злоумышленница перевозила наркотик из другого города для дальнейшего сбыта на территории г. Москвы.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодой человек проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18