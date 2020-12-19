Злоумышленник вскрыл замок, проник внутрь и, соединив провода, завел двигатель. После чего совершил поездку по личным делам...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В дежурную часть с заявлением об угоне автомобиля марки «Форд» обратился 76-летний пенсионер. Он пояснил, что не обнаружил принадлежащий ему автомобиль, который был припаркован во дворе дома на улице Скульптора Мухиной. Ущерб составил не менее 150 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник вскрыл замок, проник внутрь и, соединив провода, завел двигатель. После чего совершил поездку по личным делам.В настоящее время автомобиль изъят и будет возвращен владельцу.Дознанием ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93