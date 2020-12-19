Руководство Управления ГИБДД г. Москвы обращается к родителям и взрослым участникам дорожного движения с просьбой быть более внимательными, бдительными в вопросах обеспечения детской безопасности...

Управлением и подразделениями столичной ГИБДД дан старт широкой информационно-профилактической кампании «Зимние каникулы».C 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года во всех округах столицы пройдут мероприятия, направленные на информирование населения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения в период зимних школьных каникул, когда дети особенно подвержены риску дорожно-транспортной аварийности.Сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия с учениками и воспитанниками образовательных организаций, в том числе с использованием возможности дистанционного обучения.В общем деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма объединятся педагоги образовательных организаций, представители родительской общественности, а также работники учреждений сферы дополнительного образования.Особое внимание личного состава подразделений Госавтоинспекции нацелено на проведение профилактических мероприятий, направленных на популяризацию использования светоотражающих элементов в одежде, безопасность несовершеннолетних во дворовых территориях, а также на предотвращение нарушений Правил дорожного движения со стороны детей и сопровождающих их взрослых.Места несения службы сотрудников ДПС по обеспечению безопасности дорожного движения приближены к образовательным организациям, а также местам детских новогодних празднований.Руководство Управления ГИБДД г. Москвы обращается к родителям и взрослым участникам дорожного движения с просьбой быть более внимательными, бдительными в вопросах обеспечения детской безопасности. Быть аккуратными и дисциплинированными водителями и пешеходами в глазах подрастающего поколения, подавать им правильный пример, а также постоянно напоминать малышам и подросткам о соблюдении ПДД. Только совместными усилиями мы сможем уберечь жизни наших детей на дороге.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81