Футболисты туринского Ювентуса в рамках 20-го тура чемпионата Италии встречались дома с Пармой. Команда Маурицио Сарри добилась победы над соперником со счетом 2:1 и упрочила лидерство в турнире.

Футболисты туринского "Ювентуса" в рамках 20-го тура чемпионата Италии встречались дома с "Пармой". Команда Маурицио Сарри добилась победы над соперником со счетом 2:1 и упрочила лидерство в турнире.Дубль в составе хозяев поля оформил Криштиану Роналду. Португальский нападающий "Ювентуса" отличился на 43-й и 58-й минутах матча. Единственный гол у гостей оказался на счету Андреаса Корнелиуса.Туринский клуб набрал 51 очко, оторвавшись от идущего вторым "Интера" на четыре балла. "Парма" осталась седьмой. В ее активе 28 очков.