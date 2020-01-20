Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров по итогам международной конференции по Ливии, завершившейся в Берлине. Говоря об итоговом документе Берлинской конференции, Лавров отметил, что они содержит положения об устойчивом прекращении огня.

Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров по итогам международной конференции по Ливии, завершившейся в Берлине.Он напомнил, что перемирие в этой стране по инициативе России и Турции вступило в силу 12 января, тем не менее ситуация остается непростой, отдельные нарушения имеют место.Говоря об итоговом документе Берлинской конференции, Лавров отметил, что они содержит положения об устойчивом прекращении огня."В итоге был согласован достаточно подробный документ, в котором содержатся рекомендации, предложения о том, как преодолевать нынешний ливийский кризис", — цитирует слова и.о. министра РИА Новости.По его словам, документ разбит на главы. В нем есть раздел о политическом процессе, о том, как решать экономические проблемы Ливии. В этой связи Лавров подчеркнул, что все стороны конфликта, все конфессиональные, этнические, политические группы должны иметь доступ к природным богатствам. Кроме того, в итоговом документе содержится раздел, посвященный решению гуманитарных проблем.Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил также, что создаваемый военный комитет по урегулированию ливийского конфликта будет добиваться устойчивого перемирия в стране при содействии ООН.Лавров сказал, что Берлинская конференция продолжалась около пяти часов. Он добавил, что участники считают конференцию весьма полезной.Ранее о прошедшей конференции журналистам рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.