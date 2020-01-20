В этом году сеть ФАПов должна быть окончательно развернута по всей стране. Но дело не в количестве пунктов - сама помощь должна быть качественно иной.

В Селе Кумлекуль всего 800 жителей. До Уфы — почти тридцать километров. И при малейшем недомогании все торопятся сюда, в фельдшерско-акушерский пункт. Здесь и давление измерят, и назначат лечение. Раз в две недели приезжают специалисты узкого профиля."До этого работали в старом деревянном здании 1970 года постройки. Канализации не было, воды нет централизованной, таскали коромыслом. Это здание ввели в мае 2019 года, условия все имеются", — рассказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП).Но есть и другие примеры. ФАП в Ивановской области еще предстоит привести в порядок и переоснастить.В этом году сеть ФАПов должна быть окончательно развернута по всей стране. Но дело не в количестве пунктов — сама помощь должна быть качественно иной."Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления и спроваживать людей в райцентр, у специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям. Использовать современное оборудование и скоростной Интернет. Я прошу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход, оснащение, строительство и ремонт ФАПов", — сказал Владимир Путин.Особое внимание и к состоянии местных поликлиник. В Сосновоборске — это Красноярский Край — население — около 40 тысяч человек, но всего одно медучреждение. Даже к участковому терапевту запись — за три дня. А к специалистам очередь растягивается на недели вперед. А ко многим врачам ехать приходится в Красноярск. Но чтобы медики приезжали, им нужно помочь обосноваться на новом месте."Прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках, малых городах. Использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье, поддержку индивидуального жилищного строительства", — отметил президент.Деньги предусмотрены. С 1 июля будут запущены программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и переоснастить поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи. Дополнительно выделяется 550 миллиардов рублей. Более 90% — федеральные ресурсы. Но и региональные деньги тоже необходимы.Развитие здравоохранения потребует детального взаимодействия и министров, и законодателей, и губернаторов. Речь идет о создании новых стандартов качества. Главное, чтобы люди почувствовали изменения уже в самое ближайшее время.Как можно скорее нужно справиться с кадровым голодом. И ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем именно в региональных."Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Они, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди", — пояснил Путин.По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" – 75%. Что касается ординатуры, глава государства предлагает по самым дефицитным направлениям установить почти 100-процентное целевое обучение.В Воронежском государственном медицинском университете, где учатся более семи тысяч студентов, эти инициативы президента — сейчас одна из наиболее обсуждаемых тем."Тут есть несколько привилегий. Я выхожу — у меня сразу есть место, где мне работать, нигде не надо искать, никаких усилий прилагать. Потом больница каждый месяц выплачивает дополнительно мне стипендию за то, что я учусь на целевом направлении. Плюс еще в том, что целевое направление дает мне более высокие шансы поступить в ординатуру в будущем", — отметил один из студентов университета."Те цифры, которые назвал Путин в Послании Федеральному Собранию, реальны, они конкретны. Думаю, они во многом облегчат нашу задачу по подбору абитуриентов в медицинские вузы страны. И по распределению наших выпускников в практическое здравоохранение, с ориентацией прежде всего в сельские районы и нашей Воронежской области, и сопредельных регионов", — сказал ректор Воронежского медицинского университета Игорь Есауленко.Путин коснулся и больной темы — незарегистрированных в России лекарств. Сейчас уже приняты законодательные решения, которые позволяют легально и централизованно ввозить в нашу страну некоторые специальные жизненно важные препараты."Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать", — заявил президент.Речь — о препаратах, которые пока не зарегистрированы в России. Решить проблему удалось во многом благодаря общественности."То, что сделано, было сделано в режиме тушения пожаров, потому что решать системный вопрос постановлением правительства и адресным сбором информации кому нужно и выделять средства из Резервного фонда. Это все не системно, это опять ручное управление. Сейчас нужно внести изменения в федеральное законодательство, чтобы была ускорена регистрация некоторых препаратов. Они должны быть, конечно же, зарегистрированы в тех лекарственных формах, которых нет, на весь период до собственного производства", — отметила Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба ОНФ.В любом случае к чиновникам от медицины немало претензий, сформулированы и прямые указания."Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров. Не беда, объявим новые конкурсы. Но люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться", — заявил Путин.В этом году в России заработает единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. И, наконец, важнейшая тема — заработки медработников, которые сейчас отличаются от региона к региону. А нагрузки растут.Возникали по-настоящему чрезвычайные ситуации, как в новочеркасской инфекционной больнице. В конце прошлого года медучреждение было временно закрыто — врачи уволились."С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и едином для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок", — пояснил президент.Теперь система оплаты труда должна стать более понятной и справедливой.