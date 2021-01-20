Неожиданно один из злоумышленников выхватил товар, а второй стал угрожать предметом, похожим на нож, после чего они скрылись в неизвестном направлении...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Солнцево г. Москвы при силовой поддержке сотрудников СОБР ГУ ВНГ России по г. Москве задержали двоих неработающих мужчин по подозрению в разбойном нападении на курьера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на улице Богданова. Потерпевший – 46-летний мужчина, работающий курьером по доставке продуктов питания, рассказал, что он доставил товар к подъезду одного из домов на улице Богданова. Его встретили двое неизвестных мужчин. Неожиданно один из них выхватил товар, а второй стал угрожать предметом, похожим на нож, после чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей района в возрасте 22 и 24 лет.Следователем ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93