Депутаты Думы поддержали поправки, расширяющие программу маткапитала. В частности, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года. Кроме того, материнский капитал с 1 января 2020 года будет выплачиваться семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма маткапитала в этом случае составит 466 тысяч 617 рублей.

Депутаты Думы поддержали поправки, расширяющие программу маткапитала. В частности, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года. Кроме того, материнский капитал с 1 января 2020 года будет выплачиваться семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма маткапитала в этом случае составит 466 тысяч 617 рублей. При появление второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей. При этом сумму выплат будут ежегодно индексироваться.По предложению депутатов от "Единой России" и председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, представляющей КПРФ, внесены поправки ко второму чтению. Они позволили использовать средства маткапитала на строительство дома на садовом участке, отмечает ТАСС.Сроки оформления выдачи сертификата на маткапитал теперь сокращены с 15 до пяти дней. Получить сертификат можно в беззаявительном порядке. С месяца до 10 дней сократился срок перечисления денег при использовании маткапитала.Теперь право получения маткапитала будет распространяться и на отцов – единственных усыновителей ребенка.Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года маткапитал ежегодно индексировался по инфляции, но затем индексация была приостановлена. Индексацию возобновили только в 2020 году. Расширение программы использования маткапитала проведено в соответствие с тезисами Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.