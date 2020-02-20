20.02.2020

2020-02-20 13:40:03

Микроволновкам объявлена война?

На просторах всемирной паутины появилась новость о том, что японское правительство приняло решение об уничтожении всех микроволновок до конца 2020 года, за отказ от уничтожения предусмотрена уголовная ответственность. Причем сроки серьезные - от 5 до 10 лет. С чем мы имеем дело? Стак называемым вбросом или в этом что-то есть?

Информация о запрете мкроволновок в Японии была переведена на три иностранных языка, ее перепостили 25 000 раз, а в Испании даже упали продажи микроволновок. А мы пошли не в интернет, а к нашим местным ученым. Вот что нам рассказал по этому поводу кандидат технических наук, доцент кафедры физики и прикладной математики ВлГУ Артем Золотов.

- На мой взгляд, это фейк, потому что микроволновые печи достаточно безопасны. СВЧ излучение микроволновой печи на расстоянии 10 см от нее практически отсутствует. Даже стекло на дверце оно с сеточкой. Ну, если не сидеть у микроволновой печи, носом прислонившись к дверце и наблюдать, как там крутится пища и так на протяжении многих лет, то да - она безопасна совершенно. Тут даже опыты проводились по приготовлению пищи, именно овощей. Оказалось, что примерно на 20 % витаминов в овощах сохраняется больше, если их приготовить в микроволновке, нежели обычным способом в духовке или на плите сварить.

Поводов для паники нет. Микроволновка не самый опасный бытовой прибор с электромагнитным излучением . А в современном жилище их хватает. О них говорит старший преподаватель кафедры радиотехники лаборатории антенн и устройств СВЧ ВлГУ Валерий Дементьев.

- Мобильный телефон, радиомодемы для доступа в интернет, мобильные радиостанции транкинговой связи. Это уже более профессиональное оборудование, но тем не менее.

При этом мощность излучения магнитрона, который находится в микроволновой печи в пять раз выше, чем излучение мобильного телефона в 5000 раз . Но тут есть нюанс. Излучение не выходит за микроволновку. Но все-таки опасность полностью не исключается. Продолжает Артем Золотов.

- Опасным может быть то, если микроволновка повреждена, есть трещина в двери, либо дверца не до конца закрывается и через эти щели излучение может выходить наружу. Сразу оно не опасно, лет через 20- 30 у человека что-то разовьется. Но опять же, это не мгновенный процесс, и надо готовить пищу, ну, я не знаю, с утра до ночи в этой микроволновке, чтобы что-то произошло.

Итак, во всемирной сети появился явный фейк. Не поддавайтесь на розыгрыши и не торопитесь нести свою печь на балкон или делать из нее шкафчик. Кстати мои коллеги и не думали отказываться от этого бытового прибора, несмотря на все ужасы, которыми я пытался их напугать.

Константин Киреев. «Радио России-Владимир» 106.3МГц



