Во вторник апатитский городской суд вынес приговор рецидивисту с 11 судимостями за насилие над представителями власти и их оскорбление. Осенью его в пьяном состоянии задержали за драку и дебош — отмечал выход на свободу.

Во вторник, 18 февраля, апатитский городской суд вынес приговор рецидивисту за насилие над представителями власти и их оскорбление. Осенью его в пьяном состоянии задержали за драку и дебош.Инцидент, по информации издания "ХибИнформБюро", произошел в октябре в одной из апатитских закусочных, куда приехал наряд Росгвардии по сигналу тревоги. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вмешаться в потасовку, после чего на наиболее активного и шумного драчуна надели наручники, а затем отвезли в отделение.Дебошир, находясь в сильнейшем алкогольном опьянении, оказал при этом активное сопротивление, а затем десятки раз обвинил росгвардейцев в нетрадиционной сексуальной ориентации, обещая при этом совершить с ними насильственный половой контакт.Выяснилось, что задержанный отмечал свой выход на свободу — за несколько дней до происшествия он был оправдан судом присяжных в деле по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.При вынесении приговора суд учел богатейший криминальный опыт обвиняемого — 5 погашенных и 6 непогашенных судимостей за разбой, мошенничество, кражи, угрозы убийством и грабеж. В своем последнем слове мужчина сказал, что раскаивается в содеянном и хотел бы извиниться перед росгвардейцами за свое поведение.