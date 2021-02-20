Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии психотропного вещества, фасовал их и делал закладки...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов ОСН «Гром» задержали подозреваемого в покушении на сбыт амфетамина в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативникам поступила информация о 23-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области. Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии психотропного вещества, фасовал их и делал закладки.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов в районе Восточное Дегунино при попытке поместить закладку в тайник. При личном досмотре гражданина во внутреннем кармане куртки был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 500 граммов.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве