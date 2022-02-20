Особое внимание было уделено аспектам практико-ориентированного подхода в подготовке кадров и комплектования образовательных организаций системы МВД России...

В дистанционном формате прошел учебно-методический сбор с сотрудниками, ответственными за организацию работы с личным составом. Более 200 сотрудников территориальных органов и подразделений московского гарнизона полиции участвовали в обсуждении повестки.Под руководством начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Руслана Ермакова в рамках сбора заслушали ряд докладов. Особое внимание было уделено аспектам практико-ориентированного подхода в подготовке кадров и комплектования образовательных организаций системы МВД России.В ходе сбора спикеры из подразделений московской полиции выступили с докладами и обсудили с участниками следующие вопросы: профилактика нарушений служебной и дорожно-транспортной дисциплины, комплектование образовательных организаций системы МВД России подразделениями столичной полиции в 2022 год, организация социальной работы в подразделениях московской полиции, аспекты, касающиеся проведения декларационной компании.По завершении учебно-методического сбора участники подвели итоги и выработали пути решения проблем, выносимых на рассмотрение.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве