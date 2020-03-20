В направленном президенту США Дональду Трампу письме губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома констатируется, что, по прогнозам властей штата, в течение восьми недель на его территории новым коронавирусом заразятся более 25 миллионов человек.

В направленном президенту США Дональду Трампу письме губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома констатируется, что, по прогнозам властей штата, в течение восьми недель на его территории новым коронавирусом заразятся более 25 миллионов человек.Политик подчеркнул, что в некоторых частях Калифорнии число зараженных каждые четыре дня увеличивается в два раза, передает ТАСС. Он попросил главу американской администрации незамедлительно направить в порт Лос-Анджелеса госпитальное судно ВМС США, что поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения штата.В настоящее время по информации Университета Джонса Хопкинса, проводящего подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, В США число случаев заражения коронавирусом превысило 13,1 тысяч, по меньшей мере, 176 человек скончались. При этом в Калифорнии зафиксировано более 950 случаев заражения и 18 летальных исходов.