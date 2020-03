Количество времени, потраченного людьми на потоковое вещание, увеличилось более чем на 20% по всему миру, в том числе более чем на 40% в Австрии и Испании.

Из-за пандемии коронавируса резко возросло потребление стриминговых услуг, сообщает Wurl Inc., компания, которая доставляет видео и рекламу на подключенные телевизоры. Количество времени, потраченного людьми на потоковое вещание, увеличилось более чем на 20% по всему миру, в том числе более чем на 40% в Австрии и Испании.Стриминговые компании и провайдеры не комментируют увеличение трафика, но исследователи отмечают рост активности у Netflix и Twitch (сервис для стриминга онлайн-игр, принадлежащая Amazon). По данным SensorTower, число установок приложения Netflix на прошлой неделе выросла на 34% в Испании и на 57% в Италии. Италия занимает второе место в мире по количеству коронавирусов после Китая.Шон Доэрти (Sean Doherty), главный исполнительный директор Wurl, считает, что именно в отрасли потокового вещания стоит ждать значимых изменений.Драйвером роста стриминговых услуг является недоступность многих видов досуга и развлечений из-за вируса, начиная от ресторанов и кинотеатров и заканчивая профессиональным спортом и концертами.Быстрое расширение использования потокового вещания сопряжено с некоторыми трудностями. Так, власти Евросоюза призвали онлайн-кинотеатры и видеосервисы отказаться от вещания в высоком качестве. Это объяснили тем, что в условиях повышенного потребления видеоконтента трансляция фильмов и сериалов в HD-формате оказывает чрезмерную нагрузку на скорость интернет-соединения.В ЕС обеспокоены тем, что внутренние широкополосные сети были спроектированы с учетом того, чтобы справляться только с вечерними скачками трафика. Однако круглосуточную нагрузку, когда взрослые обсуждают деловые вопросы во видеосвязи, а дети учатся в онлайн-режиме, играют в игры и смотрят фильмы, европейская интернет-инфраструктура может попросту не выдержать.Представитель Netflix заявил, что руководство платформы прислушалось к этой просьбе и уже начало регулировать разрешение видеоконтента в соответствии с доступной пропускной способностью сети. Netflix разработал специальную сеть, библиотека которой находится ближе к пользователям, что обеспечивает использование меньшей пропускной способности.Медиакомпании пересмотрели свои обычные стратегии по удовлетворению растущего спроса на программы со стороны людей, застрявших дома. Так, Universal Pictures, подразделение кабельного гиганта Comcast Corp., объявила, что готова выпустить свои новые фильмы в цифровом формате раньше намеченного срока. Судя по сообщению Variety, уже 20 марта в онлайн-магазинах появится "Человек-невидимка", который вышел в мировой прокат всего 2 недели назад. Также к цифровым продажам предназначены новинки февраля "Охота" и "Эмма".Мультфильм "Тролли. Мировой тур" выходит в России 19 марта, в мировом прокате он должен был появиться 10 апреля. В результате мультфильм можно будет посмотреть в интернете одновременно с прокатом в кинотеатрах.В то время как просмотр телепередач также растет благодаря круглосуточному освещению вспышки вируса и все больше людей остаются дома, производство большинства телепередач и фильмов остановилось на обозримое будущее, создавая потенциальную нехватку новых программ.Потоковые сервисы находятся в лучшем положении, потому что потребители обращаются к библиотекам контента по запросу, а не смотрят в прямом эфире, что исключает необходимость в сетке вещания.Традиционные телевизионные сети должны выходить в эфир 24 часа в сутки, а такие каналы, как CBS, Turner и ESPN, уже заменили те спортивные программы, которые перестали выходить в эфир.Это открыло дверь к нетрадиционным форматам. Например, к концертам в прямом эфире из дома. Например, актер и телеведущий Джимми Фэллон, находясь в самоизоляции на время эпидемии, выпустил вечернее ток-шоу под новым названием The Tonight Show: At Home Edition. Небольшое видео в формате передачи было снято из дома ведущего. Оператором выступила жена, комик самостоятельно нарисовал вступительный кадр с логотипом шоу. Гостем необычного вечера стал любимый питомец семьи – золотистый ретривер Гари.Одной из отраслей, которая может столкнуться с минимальными сбоями из-за пандемии, являются видеоигры, где стриминг игр из дома стал давно привычным (и наиболее популярным) форматом для многочисленных поклонников.Аудитория популярной стриминговой площадки Twitch увеличилась на 10% за последние несколько дней, по словам Дорона Нира (Doron Nir), генерального директора компании StreamElements, поставщика инструментов и услуг для индустрии. Аудитория конкурирующего проекта от Google, YouTube Gaming, выросла на 15%. Эксперт ожидает, что цифры будут в ближайшее время только расти.Увеличение количества зрителей может привести к увеличению доходов от рекламодателей или спонсоров, стремящихся охватить эту привлекательную молодую аудиторию, если только эти компании не затянут ремни и не порежут рекламные бюджеты.