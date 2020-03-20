Злоумышленник, представившись полицейским, сообщил сотрудникам склада якобы о необходимости проведения следственного действия и изъятия товара...

СО ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с извлечением дохода на сумму свыше 10 миллионов рублей.Установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленным соучастником получили информацию о том, что в одном из складских помещений в г. Москве находится товар на сумму свыше 10 миллионов рублей. Злоумышленник, представившись сотрудником полиции, проследовал на территорию складского помещения, где сообщил находящимся там сотрудникам якобы о необходимости проведения следственного действия и изъятия товара со склада. После чего мужчина составил заведомо подложный протокол и с места совершения преступления скрылся.По данному факту СО ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудниками ОУР УВД по ЮВАО подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний москвич, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53