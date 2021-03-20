Суп готовится не дольше 20 минут.
У православных - 6 день Великого Поста. И к тому же сегодня во всем мире- День отказа от мяса. Спросим у вегана с многолетним стажем Марка Емельянова, - легко ли жить без мяса и приготовим с ним веганский суп. Смотрим и пробуем!
Марк Емельянов вегетарианец:
- Всем привет! Меня зовут Марк. Я в вегетариане уже 6 лет. Я не ем совсем продукты животного происхождения, совершенно не ем животных и это не приемлю. Сегодня мы с вами будем завтракать просто овощами, фруктами, у нас есть редька, ну и соответственно, готовить суп. У нас есть морковь, лайм и картофель.
Кроме того, нам понадобится перец чили, чеснок и сама заготовка для супа, со сбалансированным количеством перца и соли. Её можно найти в любом магазине. Для полного рациона добавляем к завтраку два вида орехов, яблоки, киви и соки тыквы и гуавы.
Марк Емельянов вегетарианец:
- Это всё, что нам нужно, для того, чтобы правильно позавтракать и приготовить правильный вегетарианский индийский перченый суп.
К слову о завтраке. Марк советует не выпускать из фруктов "энергию", нарезая салат, а есть их целиком. Ещё одна невероятно полезная утренная еда - авокадо. Делаем насечки, поливаем цезарь-соусом, солим, перчим и готово!
Сам же суп готовится не дольше 20 минут. Чистим и нарезаем несколько клубней картофеля. Тонкими полосками, чтобы быстрее сварился. К нему режем морковь и репу. Кстати, она хороша, как на обед, так и на завтрак!
Марк Емельянов вегетарианец:
- Берем гималайскую соль, засыпаем ложечку. Вот этого хватит. Далее берём все, что мы нарезали и опускаем во внутрь. Оп!
Туда же отправляем чечевицу и терпеливо ждём . Или не совсем.
Марк Емельянов вегетарианец:
- Лайфхак для ленивых. Чтобы не мыть плиту, её можно затянуть фольгой. И тогда пусть выкипает на здоровье...
Пока блюдо готовится, для украшения и аромата порежем зелень и немного чеснока. Запускаем их в веганское зелье. И...красота! Доводим суп до готовности и подаем к столу с фруктами, орехами, перцем чили и соком.
Марк Емельянов вегетарианец:
- В моей жизни, на самом деле, есть и котлетки, есть стейки, но только они вегетарианские. Они из тофу или сейтана или из фалафеля, также мы едим очень много хумуса. Все правильные овощи и фрукты есть на рынке. Прикорм мясной продукцией идёт с детства, а в детстве ты очень чистый, маленький, хорошенький и у тебя самые прекрасные чистые воспоминания. Ты считаешь, что это правильно, поэтому перестать есть мясо очень тяжело психологически. Но разум преобладал.
И теперь, будучи далеко от веганства, пробую индийский суп!
И даже не скажешь, что в нем нет мяса! Наваристый и сытный! Пробовать новое вам желают Любовь Истратова, Дмитрий Лизунов и В-В.