Суп готовится не дольше 20 минут.

У православных - 6 день Великого Поста. И к тому же сегодня во всем мире- День отказа от мяса. Спросим у вегана с многолетним стажем Марка Емельянова, - легко ли жить без мяса и приготовим с ним веганский суп. Смотрим и пробуем!Марк Емельянов вегетарианец:- Всем привет! Меня зовут Марк. Я в вегетариане уже 6 лет. Я не ем совсем продукты животного происхождения, совершенно не ем животных и это не приемлю. Сегодня мы с вами будем завтракать просто овощами, фруктами, у нас есть редька, ну и соответственно, готовить суп. У нас есть морковь, лайм и картофель.Кроме того, нам понадобится перец чили, чеснок и сама заготовка для супа, со сбалансированным количеством перца и соли. Её можно найти в любом магазине. Для полного рациона добавляем к завтраку два вида орехов, яблоки, киви и соки тыквы и гуавы.Марк Емельянов вегетарианец:- Это всё, что нам нужно, для того, чтобы правильно позавтракать и приготовить правильный вегетарианский индийский перченый суп.К слову о завтраке. Марк советует не выпускать из фруктов "энергию", нарезая салат, а есть их целиком. Ещё одна невероятно полезная утренная еда - авокадо. Делаем насечки, поливаем цезарь-соусом, солим, перчим и готово!Сам же суп готовится не дольше 20 минут. Чистим и нарезаем несколько клубней картофеля. Тонкими полосками, чтобы быстрее сварился. К нему режем морковь и репу. Кстати, она хороша, как на обед, так и на завтрак!Марк Емельянов вегетарианец:- Берем гималайскую соль, засыпаем ложечку. Вот этого хватит. Далее берём все, что мы нарезали и опускаем во внутрь. Оп!Туда же отправляем чечевицу и терпеливо ждём . Или не совсем.Марк Емельянов вегетарианец:- Лайфхак для ленивых. Чтобы не мыть плиту, её можно затянуть фольгой. И тогда пусть выкипает на здоровье...Пока блюдо готовится, для украшения и аромата порежем зелень и немного чеснока. Запускаем их в веганское зелье. И...красота! Доводим суп до готовности и подаем к столу с фруктами, орехами, перцем чили и соком.Марк Емельянов вегетарианец:- В моей жизни, на самом деле, есть и котлетки, есть стейки, но только они вегетарианские. Они из тофу или сейтана или из фалафеля, также мы едим очень много хумуса. Все правильные овощи и фрукты есть на рынке. Прикорм мясной продукцией идёт с детства, а в детстве ты очень чистый, маленький, хорошенький и у тебя самые прекрасные чистые воспоминания. Ты считаешь, что это правильно, поэтому перестать есть мясо очень тяжело психологически. Но разум преобладал.И теперь, будучи далеко от веганства, пробую индийский суп!И даже не скажешь, что в нем нет мяса! Наваристый и сытный! Пробовать новое вам желают Любовь Истратова, Дмитрий Лизунов и В-В.