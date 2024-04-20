Проживавший вместе с матерью житель области выжидал, когда женщина уйдёт на работу и приглашал наркоманов.

Житель Покрова скрыл от матери наркопритон в их квартире. Когда пенсионерка уходила на работу, фигурант пускал в квартиру наркоманов. Таким образом у них была возможность употреблять без лишних свидетелей. После ухода «гостей» обвиняемый делал уборку.Как сообщает прокуратура Владимирской области, в квартире находилось всё необходимое для употребления. В качестве оплаты обвиняемый принимал запрещённые вещества.Свою вину фигурант признал и ожидает суда. По статье о создании наркопритона ему грозит до четырёх лет в колонии.