В матче 37-го тура чемпионата Франции Монако, в составе которого выступает Александр Головин, на своем поле обыграл Амьен. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако", в составе которого выступает Александр Головин, на своем поле обыграл "Амьен". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Отношение к матчу было выше всяческих похвал, установка на игру была соблюдена, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако". – На сегодняшний день мы еще не сохранили свое место в лиге 1, в футболе может произойти все, что угодно. Нужно хорошо поработать на этой неделе и подготовиться к матчу с "Ниццей"."Игроки знают, что сезон еще не окончен. Нужно оставаться сосредоточенными и добиться нашей цели – остаться в лиге 1. Нас поддерживает много людей, именно поэтому мы сыграем как можно лучше в Ницце".Напомним, "Монако" с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. В заключительном туре лиги 1 подопечные Леонарду Жардима 24 мая на выезде сыграют с "Ниццей".