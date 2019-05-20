Правоохранители задержали авиадебошира, грубо нарушавшего общественный порядок в самолете в аэропорту Домодедово в Москве.

Правоохранители задержали авиадебошира, грубо нарушавшего общественный порядок в самолете в аэропорту Домодедово в Москве. О происшествии СМИ сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Как уточняется, сообщение о пассажире в состоянии алкогольного опьянения, находящемся на борту самолета, который летел из Симферополя в Москву, поступило в дежурную часть полиции в Домодедово. После приземления авиалайнера полицейским пришлось усадить нетрезвого дебошира в кресло-каталку и доставить его в дежурную часть.Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови задержанного мужчины. Хулигана привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").Позднее в отношении авиадебошира возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство").