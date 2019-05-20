Следовавший из поселка Валентин Лазовского района Приморья во Владивосток рейсовый автобус. В результате ДТП шестеро пассажиров и водитель получили травмы различной степени тяжести.

Следовавший из поселка Валентин Лазовского района Приморья во Владивосток рейсовый автобус. В результате ДТП шестеро пассажиров и водитель получили травмы различной степени тяжести.У одной из пассажирок перелом ребра без смещения, у водителя — подозрение на перелом ребра. Остальные пострадавшие получили ушибы и порезы. Все они отказались от госпитализации, передает ТАСС.