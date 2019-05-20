Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат. Нововведения вступают в силу сегодня, 20 мая, и будут действовать до 31 августа.

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.Нововведения вступают в силу сегодня, 20 мая, и будут действовать до 31 августа. Согласно приказу Росавтодора, запрет распространяется на случаи, когда температура воздуха превышает отметку в +32 градуса. Ориентироваться в такой ситуации будут на данные Гидрометцентра, сообщает телеканал "Россия 24".По словам экспертов, такие меры необходимы, чтобы сохранить дорожное покрытие. От высоких температур асфальт разжижается, из-за этого образуется колея, которая может провоцировать аварийные ситуации.Водителям большегрузов в качестве альтернативы предлагают отправляться в рейсы ночью, когда температура воздуха будет более комфортной.