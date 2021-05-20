Согласно проведенному исследованию банкноты, которыми расплатился злоумышленник, по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам билетов Гознак и являются поддельными...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего гражданина, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр.Установлено, что злоумышленник связался с 28-летней жительницей столицы, которая разместила в сети Интернет объявление о продаже дорогостоящего смартфона, и предложил срочно выкупить телефон. Во время сделки молодой человек произвел оплату наличными, передав девушке 14 банкнот достоинством 5 тысяч рублей. Впоследствии у гражданки возникли трудности, когда она попыталась внести данные купюры на личный счёт через терминал банкомата. Девушка обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 37-летнего подозреваемого.Согласно проведенному исследованию банкноты, которыми расплатился злоумышленник, по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам билетов Гознак и являются поддельными.СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудники полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправных деяний данного гражданина, с просьбой сообщить по телефонам: «02», «112», 8 (495) 616-06-01 или 8 (926) 540-36-77 (ОЭБиПК УВД по СВАО).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29