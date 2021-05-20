Лжеюристы обещали оказать помощь гражданам в получении компенсации за некачественно оказанные им ранее услуги другими организациями.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве раскрыта криминальная схема хищения денежных средств пожилых граждан.Оперативниками совместно с представителями компании Group-IB установлено, что злоумышленники осуществляли звонки пенсионерам и представлялись работниками юридических фирм. Лжеюристы обещали оказать помощь гражданам в получении компенсации за некачественно оказанные им ранее услуги другими организациями. Но для этого якобы необходимо было оплатить комиссию, налоговый сбор или страховку. Доверчивые граждане переводили на указанные счета свои сбережения, ничего не получая взамен.Одну из потерпевших – 83-летнюю москвичку ветерана труда и заслуженного учителя – сообщники убедили произвести оплату налога на якобы причитающуюся ей компенсационную выплату с помощью экспресс-перевода. Пенсионерка неоднократно пересылала деньги по указанным ей реквизитам, в результате чего лишилась 280 тысяч рублей.Следственным управлением УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве возбуждены 16 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны шестеро подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проведено 17 обысков. Обнаружены и изъяты банковские карты, компьютерная техника, базы с персональными данными граждан в электронном и рукописном виде, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео