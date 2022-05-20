Ей руководит Владимир Ковтун – Герой России, полковник запаса.

Александр Авдеев назвал образцовой Александровскую птицефабрику в деревне Недюревка. Губернатор пообещал продолжить поддерживать предприятие и создавать условия для устойчивого развития. Об этом он заявил в ходе визита в Александровский район.Компания производит диетические, деревенские и столовые куриные яйца. В помещениях насчитывается более 275 тысяч голов птицы, которые производят более 59 млн яиц в год. В производстве используются корма и премиксы отечественного производства.«За период с 2007 по 2021 годы организация получила госсубсидий на сумму более 78,4 млн рублей», - уточнили в пресс-службе Белого дома.Ей руководит Владимир Ковтун – Герой России, полковник запаса. Выйдя в отставку, боевой офицер стал фермером во Владимирской области. Он почти «с нуля» восстановил птицефабрику после прекращения её работы в 1990-е годы.