На полях саммита G20 в японской Осаке президент США проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил сам Дональд Трамп.

На полях саммита G20 в японской Осаке президент США проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил сам Дональд Трамп."Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет".По мнению Трампа, ухудшению отношений между США и Россией поспособствовала "охота на ведьм", называя таким образом расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве русских в американские выборы, передает ТАСС.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что график двусторонних переговоров Путина на полях саммита G20 в Осаке еще верстается, и точной информации о встрече Владимира Путина с Трампом нет.