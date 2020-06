В 2011 году чилийские учёные обнаружили в Антарктике странную окаменелость, которая была похожа на сдутый футбольный мяч. Находка пролежала в хранилище много лет, прежде чем её признали самым большим мягким яйцом и вторым по величине яйцом из всех когда-либо отложенных животными планеты.

В 2011 году чилийские учёные обнаружили в Антарктике странную окаменелость, которая была похожа на сдутый футбольный мяч. Находка пролежала в хранилище много лет, прежде чем её признали самым большим "мягким" яйцом и вторым по величине яйцом из всех, когда-либо отложенных животными планеты.Всё это время удивительная окаменелость ожидала своего часа в запасниках Национального музея естествознания Чили. Никто из учёных не понимал, что перед ним, хотя один из авторов нынешнего исследования и сотрудник музея Дэвид Рубилар-Роджерс (David Rubilar-Rogers) показывал его всем приезжающим геологам.В 2018 году находку увидела профессор Джулия Кларк (Julia Clarke) из Университета Техаса в Остине. Она-то и предположила, что это остатки гигантского яйца."Я показал ей его, и через несколько минут Джулия сказала, что это может быть сдутое яйцо!", — рассказывает Рубилар-Роджерс.Сравнение размеров древнего яйца и человека. Справа вверху стрелками показаны складки на оболочке ископаемого. Перевод 33Live.RuRu.Изображение Legendre et al. 2020.Дальнейший анализ показал, что это гигантская (30 на 18 сантиметров) окаменелость яйца с так называемой мягкой оболочкой. Возраст ископаемого составляет порядка 66 миллионов лет.Напомним, что далеко не все яйца на нашей планете имеют твёрдый кальциевый "панцирь". Самый известный пример "мягких" яиц ” икринки рыб и земноводных.Нынешняя находка ” самое больше "мягкое" яйцо из когда-либо найденных. Кроме того, это второе по величине яйцо из всех, что когда-либо отложили животные Земли.Но и это ещё не все "регалии". Это первый образец ископаемого яйца, найденный в Антарктике.Мозазавры являются вымершими хищниками. Здесь показана взрослая особь и "новорождённый" (в представлении художника).Иллюстрация Francisco Hueichaleo, 2020.Учёные полагают, что данное яйцо было отложено гигантской морской рептилией. Вероятнее всего, мозазавром. Этих монстров древности обыватели часто относят к "водоплавающим" динозаврам, но это не так. Мозазавры, хоть и были огромными хищниками, обитали в океане и являются отдельной ветвью доисторических ящеров.Ведущий автор нового исследования Лукас Лежандр (Lucas Legendre) из Университета Техаса в Остине использовал микроскопические методы и обнаружил, что у окаменелости несколько слоёв мембраны. Это и указало на то, что ископаемое действительно является остатками яйца."Оно принадлежит животному размером с динозавра, но оно выглядит абсолютно не так как яйца динозавров. Больше всего оно похоже на яйца змей и ящериц, только было отложено по-настоящему гигантским родственником этих животных", — отметил Лежандр.Новорождённый "малыш" выходит из мягкого яйца.Иллюстрация University of Texas Austin.Но почему именно гигантские рептилии должны были отложить такое яйцо? Лежандр сопоставил размеры тел и яиц 259 ныне живущих пресмыкающихся. Оказалось, что такое большое яйцо должна была породить мать длиной не менее шести метров от кончика морды до конца туловища (то есть без учёта хвоста, который у мозазавров мог составлять половины длины тела).Среди всех известных рептилий такими громадными вырастали только мозазавры.Правда, останков детёныша в яйце не оказалось. А значит, точную принадлежность яйца определить, скорее всего, так и не удастся.Однако, вероятнее всего, яйцо всё же было отложено именно мозазаврами. Как мы уже сказали, во-первых, среди всех существующих и вымерших пресмыкающихся только мозазавры обладали столь внушительными размерами. Во-вторых, рядом с окаменелостью яйца (в той же формации) палеонтологи ранее обнаружили большое количество скелетов молодых мозазавров и плезиозавров, а также взрослых особей этих животных."Многие авторы исследований предполагали, что это место было своего рода яслями — неглубокими защищёнными водами, бухтой, где молодняк мог спокойно подрасти", — отмечает Лежандр.Структура оболочек гигантского ископаемого очень похожа на таковую у прозрачных, быстро откладываемых яиц современных змей и ящериц.Изображение Legendre et al. 2020.Статья авторов необычного открытия вышла в журнале Nature.Ранее 33Live.RuRu рассказывали о том, что в своё время мозазавры были самыми грозными хищниками океана. Также мы писали о том, как огромные динозавры высиживали яйца, не повреждая их, и почему детёныши ужасных ящеров не торопились вылупляться.